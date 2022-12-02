ABD merkezli Türk firması SCW.AI, Panoramic Ventures 10 milyon dolar yatırım aldı

2014 yılında Evren Özkaya tarafından kurulan ABD merkezli SCW.AI, Atlanta merkezli yatırım firması Panoramic Ventures liderliğinde 10 milyon dolar Seri A yatırımı aldığını açıkladı. SCW.AI, bu yatırım ile üreticilerin, otonom tedarik zincirlerine ulaşmaları için gereken geleceğin akıllı ve dijital fabrikalarını kurmalarına yardımcı olacak.

Sabancı Holding'in Kurumsal Risk Sermayesi kolu Sabancı Ventures, Birthing of Giants (Ünlü Seri Girişimci ve Yatırımcı Norm Brodsky dahil olmak üzere önde gelen liderlik programının üyesi 14 CEO) ve Mediterra Capital özel sermaye şirketinin ortağı Cenk Coşkuntürk, tura katılan diğer yatırımcılar arasında yer aldı. Böylece bu turda, girişim sermayesi, özel sermaye, stratejik, kurumsal ve melek yatırımcılar da dahil olmak üzere pek çok farklı yatırımcı yer almış oldu. Yatırımcıların çeşitliliği, SCW.AI'nin vizyonu olan geleceğin akıllı ve dijital fabrikaları ile tam dijital ve otonom tedarik zincirlerine ulaşmada önemli bir destek olduğunu gösteriyor.

Haberin Devamı

"SCW.AI, ÜRETİCİLERE YÖNELİK SUNDUĞU DİJİTAL FABRİKA PLATFORM YAZILIMLARINI VE STRATEJİSİNİ DAHA DA GELİŞTİRECEK.

SCW.AI'nin kurucusu ve CEO'su Evren Özkaya: "SCW.AI, üreticilere yönelik sunduğu dijital fabrika platform yazılımlarını ve stratejisini daha da geliştirecek."

Daha önce, McKinsey & Company'de Yönetim Danışmanı ve Novartis'te Tedarik Zinciri Yöneticisi görevlerinde bulunmuş SCW.AI'nin kurucusu ve CEO'su Evren Özkaya, şunları söyledi: "Üretim, küresel tedarik zincirlerinin en az dijitalleşmiş parçalarından biridir. Bu sebeple, fabrikalar günümüzün dinamik ve bir hayli dijitalleşmiş ticaretinde sürekli değişen arz-talep dengelerine cevap vermek için gereken çeviklik, verimlilik ve şeffaflığa ayak uydurmakta zorlanıyorlar. Yatırımcılarımızın da desteğiyle, bu büyük sorunu çözmek için sonuç odaklı, kullanımı kolay ve ölçeklenebilir olarak geliştirilmiş, pazarda başarısını kanıtlamış dijital fabrika yazılımlarımızı daha da güçlendirip yeni pazarlara açacağız. SCW.AI, üreticilerin ihtiyacı olan tüm teknolojik çözümleri tek ve entegre bir platform olarak sağlama stratejisi ile dünya çapında değer katmaya devam edecektir."

Haberin Devamı

SCW.AI, sahip olduğu yeni kaynaklarla, özellikle ilaç endüstrisinde inovasyona daha fazla yatırım yaparak, üreticilerin dijital dönüşüm programlarını hızlandıracak. Bunun için gerçek zamanlı takip, verimlilik ve karar alma süreçlerinde destek sağlayacak çözümlerini geliştirmeye devam edecek.

Panoramic Ventures Yönetici Ortağı ve SCW.AI'nin yeni yönetim kurulu üyesi Mark Buffington: "Katı mevzuatların üretim hatlarındaki verimliliği önemli ölçüde azalttığı bir dönemde, Evren ve ekibi, ilaç üretimindeki derin uzmanlıklarından yararlanarak, birçok farklı ilaç fabrikasını dijitalleştiren çözümlerden oluşan güçlü bir platform oluşturdu." dedi. Buffington, "Tedarik zinciri stratejisi ve dijital dönüşüm programlarında uzmanlaşmış global bir lider olan SCW.AI ile ortaklık yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz." diye ekledi.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKTEKİ ÜRETİCİLERE KADAR HİZMET VERECEK

SCW.AI'ın yönetim kurulunda Panoramic Ventures Yönetici Ortağı Mark Buffington, Newport LLC'nin Ortağı David Traversi, McKinsey'nin Küresel Tedarik Zinciri Hizmetleri Eski Küresel Lideri Alex Niemeyer'in yanı sıra SCW.AI'dan kurucu ve CEO Evren Özkaya, Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CTO) Murat Sağlam, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Suat Özdemir yer aldı. Ayrıca, Sabancı Ventures Başkanı Seçkin Yelmen de Kurul Gözlemcisi olarak kurula katılacak.

SCW.AI, Fortune 100 listesinde yer alan büyük çaplı üreticilerin yanı sıra, küçük ve orta ölçekteki üreticilere kadar hizmet veren "Dijital Fabrika" platformuyla tamamen bağımsız bir yazılım (SaaS) ve teknoloji şirketi olarak, alanında uzman yönetim danışmanlığı şirketi olan Supply Chain Wizard'dan kısa bir süre önce ayrıldı. SCW.AI, Dijital Dönüşüm Programlarına "Hız", "Sadelik" ve "Ölçeklenebilirlik" getirmek için özellikle regüle edilmiş sektörlere (ilaç, yiyecek ve içecek gibi) hizmet verme odaklı stratejisi ile faaliyet gösterecek.

ABD, BERLİN - ALMANYA VE İZMİR - TÜRKİYE'DE OFİSLERİ BULUNUYOR

SCW.AI'nin; Atlanta, Georgia - ABD, Berlin - Almanya ve İzmir - Türkiye'de ofisleri bulunuyor. İzmir'de bulunan ve 60 kişilik bir kadrodan oluşan SCW.AI Ar-Ge Merkezi, inovasyona yaptığı yatırımlar ile geliştirdiği Nesnelerin İnterneti (#IoT), Yapay Zeka (#AI), Makine Öğrenmesi (#ML) ve Blokzincir (#blockchain) tabanlı çözümlerini uçtan uca dijital tedarik zinciri dönüşüm programlarını bir üst seviyeye çıkarmak için kullanacak ve Türkiye'nin de üretim sektörlerinde dijitalleşmesine katkıda bulunacak.