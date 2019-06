ABD Senatosu, son anda ağız değiştirdi! Senato Ankara'ya maşa göstermekten neden vazgeçti?

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Ankara Büyükelçisi olarak atanan David Satterfield'ın görevini onaylamıştı. 201'de boşalan ABD Ankara Büyükelçiliği koltuğu Satterfield ile dolmuş oldu.

Yaşanan bu gelişme, özellikle son dönemde S-400 tartışmasıyla gerilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın G-20 Zirvesi'ndeki görüşmesinden sonra farklı bir yöne evrilen Ankara-Washington ilişkileri için kritik bir öneme sahipken, farklı gelişmelerle ilgili de ipucu veriyor.

Köşesinde bu konuyu irdeleyen Habertürk Gazetesi yazarı Serdar Turgut, yeni büyükelçiye, "Kendisini Türkiye'de sakin bir ortamın bekleyeceğini hiç ummasın" hatırlatması yaptı.

Senato toplantısıyla ilgili aldığı bilgileri aktaran Turgut, Türkiye ile ilgili ağır sözlerle yeni büyükelçinin sıkıştırılmasının planlandığını, ancak bundan son anda vazgeçildiğini belirtti.

Türkiye ile çok kritik bir süreçten geçildiğinin altını çizen senatörlerin, yeni büyükelçiye soracakları ağır sorularla Türkiye'ye sorunlu gönderme riskini göze alamadıklarını kaydeden Turgut, bir önceki büyükelçi John Bass döneminde yaşananları hatırlattı.

Serdar Turgut, yazısının sonunda yeni büyükelçiye şu ifadelerle hatırlatma yaptı:

"Bu arada yeni görevi nedeniyle eğer David Satterfield mutluluk duyuyorsa ona bir şeyi hatırlatmak lazım.

Kendisinden önceki büyükelçi John Bass Afganistan’a atandığını öğrendiğinde "Bu iyi oldu orada biraz kafamı dinlerim" tavırları almıştı. Türkiye nedeniyle o Afganistan'ı tatil gibi görüyordu anlayacağınız.

Satterfield sadece bunu hatırlasın kendisini Türkiye’de bir sakin ortam bekleyeceğini hiç ummasın."

ABD MEDYASI EKREM İMAMOĞLU'NU PARLATIYOR

Öte yandan, Foundation for the Development of Democracies (FDD) tarafından düzenlenen "Erdoğan Sonrası Türkiye" başlıklı panele de dikkati çeken Turgut, Amerika'nın İstanbul seçimleri üzerinden Ekrem İmamoğlu'nu parlatma çabası içinde olduğunu belirtti.