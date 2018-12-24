ABD Suriye'den çekiliyor mu? İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Kalın, 14 Aralık'taki Erdoğan - Trump görüşmesi durumun seyrini değiştirdi. dedi.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ

14 Aralık'taki Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi.

Sayın Cumhurbaşkanımız ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede bu konular ele alındı.

DEAŞ'la mücaedelede herhangi zafiyet olmayacak, sekteye uğramayacaktır. Spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Böyle bir şeye müsade etmeyeceğimizi tekrar ifade etmek isteriz.

Afrin bölgesinde DEAŞ unsurlarına rastlanmamaktadır.

Rejimin ihlalleri 600'ü geçti.

Askeri mevcudiyetimizi tahkim ediyoruz.

Hem sahada hem masada olmaya devam edeceğiz.

YEREL SEÇİMLER

Seçim güvenliğinin herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde çalışmalar sürdürülecek.

DOĞU AKDENİZ

Doğu Akdeniz'in bir barış denizi haline getirmek amacımız. Bu kaynakların bir paylaşım ve zenginlik haline gelmesi bizim amacımızdır.

NETENYAHU'NUN SÖZLERİ

3 binden fazla Filistinli'nin hesabını vermeli.

Netenyahu'nun gizli bir PKK sempatizanlığı mı var? Ne zaman Türkiye bir operasyon yapsa, bir bakıyorsunuz ses İsrail'den geliyor. Acaba PKK terör örgütü ile İsrail Başbakanının gizli bir anlaşması mı var.

İLK OPERASYON MÜNBİÇ'E Mİ?

Kalın, basın toplantısından sonra soruları cevapladı.

Kalın şöyle devam etti:

Bu kararla birlikte sahada bir çok unsur tekrar değerlendirilmeli. Bir ABD heyeti bu hafta Türkiye'ye gelecek. Önümüzde bir takvim var. Tarihler netleşince sizinle paylaşacağız.

Münbiç'le ilgili üzerinde mutabık kalınan bir konu vardı. Yol haritası gecikmeli hayata geçiyor. ABD'lilerin çekilme planı çevresinde bu hafta yapılacak görüşme sonrasında ilgili makamlarımız alacaklar.

DEAŞ ile aynı kararlılıkta mücadele edeceğiz. Koalisyonun ve yerel unsurların desteğiyle bu çalışmalar devam edecek. Rusya Federasyonu ile de bu çalışma devam edecek. Yeni dinamikler ışığında Rusya ile bir koordinasyon çalışması da başlatılacak. Burada herhangi bir boşluğun olmaması için tüm adımları atacağız.

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