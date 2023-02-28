Abdallah Mahmoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Mahmoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdallah Mahmoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdallah Mahmoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdallah Mahmoud 25 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Abdallah Mahmoud Mohamed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdallah Mahmoud Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdallah Mahmoud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Abdallah Mahmoud'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdallah Mahmoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdallah Mahmoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdallah Mahmoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdallah Mahmoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Wadi Degla

8 Kasım 2020 yılında Cleopatra FC

13 Eylül 2022 yılında El Mokawloon

Abdallah Mahmoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdallah Mahmoud şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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