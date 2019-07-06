ABD'de AVM'de şiddetli patlama

ABD’nin Florida eyaletinin Plantation bölgesinde bir alışveriş merkezinde bir patlamanın meydana geldiği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE SEVK EDİLDİ

Patlama sonucu yaralanan vatandaşların olduğu aktarılırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yönlendirildiği kaydedildi.

Plantation polisi ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada çevredeki tüm dükkanların kapatıldığını belirterek, vatandaşların bölgeden uzak durması konusunda uyarıda bulunuldu.

ÇEVREDEKİ TÜM DÜKKANLAR KAPATILDI

ABD'nin Florida eyaletinin Plantation bölgesinde bir alışveriş merkezinde bir patlamanın meydana geldiği öğrenildi. Patlama sonucu yaralanan vatandaşların olduğu aktarılırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yönlendirildiği kaydedildi. Plantation polisi ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada çevredeki tüm dükkanların kapatıldığını belirterek, vatandaşların bölgeden uzak durması konusunda uyarıda bulunuldu.