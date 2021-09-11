ABD'de aynı aileden 8 kişinin ölümüne yardım eden kadından itiraf

Angela Wagner, 2016'da bir aileden 8 kişinin öldürülmesine sebebiyet vermesinden dolayı savcılıkla yaptığı anlaşma kapsamında suçunu itiraf ederek ailesinden suçunu kabul eden iki isimden biri oldu.

Mahkeme, 50 yaşındaki Wagner'i, Ohio’nun Pike bölgesinde cinayet işlemek için plan kurmak, hırsızlık yapmak, delillerin karartılması ve başka suçlardan yargıladı.

Gelen itirafla birlikte savcılar, ağırlaştırılmış cinayet suçlamasına indirim uygulayarak suçlunun 30 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Öte yandan Wagner’in eşi ve iki çocuğu da 2016 yılında 8 kişinin öldürüldüğü duruşmada suçlu bulunmuştu.

Wagner yaptığı savunmada, kardeşiyle birlikte 8 kişinin cinayet planını önceden kurguladıklarını ve delilleri tahrif ettiklerini ve yıllarca süren arama çalışmalarını engellediklerini söyledi. Savcılar, cinayet nedeninin Jake Wagner ve Jake'in eski kız arkadaşı Hanna May Rhoden'dan olan kızları hakkında velayet anlaşmazlığından kaynaklandığına inanıyor.

Edward "Jake" Wagner, Nisan ayında sekiz cinayetin tümünü, bir çocuğu olduğu eski kız arkadaşı Hanna May Rhoden ve ailesinden yedi kişinin ölümüne sebebiyet verdiğini kabul etmişti.