ABD'de borsa endeksi sert düşüşle kapandı​​​​​​

ABD'deki borsa endeksleri teknoloji hisselerindeki satışlar nedeniyle sert düşüşler yaşadı.

New York borsasında endeksler, günü yüzde 2'yi aşan değer kayıplarıyla tamamlarken, endekslerdeki sert düşüşte, teknoloji hisselerindeki satışlar etkili oldu.

Hisselerdeki satışlar ile Apple'ın hisseleri yüzde 8'lik değer kaybı yaşarken, Microsoft yüzde 6,2, Alphabet yüzde 5,1, Netflix yüzde 4,9, Amazon yüzde 4,6 ve Facebook yüzde 3,7 düşüş kaydetti. ABD'de New York borsa endekslerinin yaşadığı bu dalgalanma ile günü yüzde 2'yi aşan değer kayıplarıyla tamamladı.

Dow Jones endeksi ise 800 puanın üzerinde düşüş göstererek yüzde 2,78 azalışla 28.292 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 3,46 kayıpla 3.456.79 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 4,96 azalışla 11.458.10 puana düştü.

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MÜZAKERE ÇIKMAZI

ABD ve Çin arasındaki gerilim ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının piyasalardaki durağan etkisine karşı mücadele kapsamında planlanan teşvik paketine yönelik müzakerelerdeki çıkmaz da endekslerdeki düşüşte etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Ağustos ile biten haftaya göre düşüş göstererek 881 bine geriledi.

Ülkedeki dış ticaret açığı ise temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 18,9 artarak 63,6 milyar dolar ile 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de ağustosta aylık 1,2 puan azalarak 56,9 değerine geriledi. Hizmet sektörü faaliyetlerindeki yavaşlamaya işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, 57 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.