ABD'de eski tip Boeing B-17 ve Bell P-63 iki gösteri uçağı havada çarpıştı

ABD'nin Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre Teksas eyaletinde Boeing B-17 ve Bell P-63 tipi iki gösteri uçağı havada çarpıştı. Düşen uçaklarda kaç kişinin olduğu açıklanmadı.

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ABD'de eski tip Boeing B-17 ve Bell P-63 iki gösteri uçağı havada çarpıştı

Dünyada havacılık sektöründe gösteri uçuşları hep ilgiyle izlenir. Ancak bu uçakların eski ve bakımsız olması zaman zaman kazalara da sebep oluyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde Boeing B-17 ve Bell P-63 tipi iki gösteri uçağı havada çarpıştı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, olay, Dallas şehrinde bulunan Executive Havalimanı'ndaki hava gösterisi sırasında meydana geldi.

Gösteriyi izleyenler tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eski tip iki gösteri uçağının çarpıştıktan sonra yere çakıldığı ve buradan alev topunun yükseldiği görüldü.

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UÇAKLARDA KAÇ KİŞİNİN OLDUĞU AÇIKLANMADI

Düşen uçaklara 40'tan fazla itfaiyeci müdahale ederken, FAA, "Şu an için uçaklarda kaç kişi vardı bilinmiyor." açıklamasını paylaştı.

FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun (NTBS) çarpışmayı araştırdığı, kazayla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

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