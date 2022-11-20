ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Colorado eyaletindeki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda çok kişi öldü ve yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Alınan bilgilere göre olay Colorado eyaletinin Springs kentinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Club Q isimli gece kulübüne gelen bir şahıs, etrafa rastgele ateş açtı.

Silah seslerinin duyulması sonrası yapılan ihbar üzerine gece kulübüne çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

SON DURUM BELLİ OLDU

Polis ekiplerinin açıklamasına göre saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylar paylaşılmadı.

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