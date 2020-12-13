ABD'de hastane otoparkı Kovid-19 servisine dönüştürüldü

ABD’nin Nevada eyaletindeki Reno Hastanesi’nin otoparkı 10 günde 700 adet hasta yatağı yerleştirilerek Kovid-19 servisine çevrildi.

''GARAJDA ÇALIŞIYOR GİBİ HİSSETMİYORUZ''

Hastane çalışanı Janet Baum, durumun korkutucu olduğunu söyleyerek, ''İşe gittiğinizde kapalı bir otoparkta çalışmayı beklemiyorsunuz ancak onu bir hastaneye dönüştürdük o yüzden artık bir garajda çalışıyor gibi hissetmiyoruz’' dedi. Garajın 10 gün içinde hastaneye dönüştürüldüğü bildirildi.

ABD'DE SON DURUM

ABD’de virüs tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 549 bin 366’ya hayatını kaybedenlerin sayısı ise 305 bin 82’ye yükseldi. Ülke genelinde iyileşenlerin sayısı ise 9 milyon 644 bin 325’e çıktı.