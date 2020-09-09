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ABD'de ırkçılık karşıtı gösteriler yeniden alevlendi

Portland polisi tarafından yapılan açıklamada, bu sabah belediye binası yakınında göstericilerle polis arasında yoğun çatışmaların yaşandığı, 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Göstericiler, George Floyd gösterilerinin 100. gününde bir araya gelerek ırkçılık ve polis şiddetini protesto etti.

ABD'de ırkçılık karşıtı gösteriler yeniden alevlendi

ABD’nin Oregon eyaletindeki Portland kentinde mayıs ayından bu yana süren ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolar yeniden alevlendi.

Portland polisi tarafından yapılan açıklamada, bu sabah belediye binası yakınında göstericilerle polis arasında yoğun çatışmaların yaşandığı, 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

ABD'de ırkçılık karşıtı gösteriler yeniden alevlendi

Salı gecesi başlayan ve gece boyu devam eden protestolarda göstericilerin polislere "projektil" denilen roket benzeri cisimler attığı, polisin göstericileri kontrol altına alıp dağıtmak için çaba sarf ettiği kaydedildi.

IRKÇILIK GÖSTERİLERİ DEVAM EDİYOR

Portland'de pazar günü yüzlerce gösterici, siyahi Amerikalı George Floyd'un Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerin 100. gününde bir araya gelerek ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmişti.

Gece geç saatlere kadar devam eden gösterilerde polis, sokaklarda molotofkokteyli atan göstericilere biber gazıyla müdahale etmiş, olayların protesto gösterisi olmaktan çıkıp ayaklanmaya dönüştüğünü savunmuştu.

Pazar günkü gösterilerde, 59 kişinin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

ABD'de ırkçılık karşıtı gösteriler yeniden alevlendi​​​​​​​

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Floyd'un öldürülmesinin ardından Portland'de 29 Mayıs'ta başlayan gösteriler devam ediyor.



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