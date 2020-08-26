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  3. ABD’de Jacob Blake protestoları sürüyor: 2 ölü, 1 yaralı

ABD’de Jacob Blake protestoları sürüyor: 2 ölü, 1 yaralı

ABD'de Jacob Blake isimli kişinin askerler tarafından sırtından vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterilerinin üçüncü gününde çıkan çatışmalarda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ABD’de Jacob Blake protestoları sürüyor: 2 ölü, 1 yaralı

Amerikan askeri tarafından Jacob Blake'in sırtından 7 el ateş edilerek vurulmasının ardından başlayan protestolar üçüncü gününde devam ediyor. Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde dün yapılan protestolarda çatışma çıktı. Göstericiler ile silahlı grup arasında yaşanan çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybetti. Bölge Şerifi David Beth de olayları doğrulayarak, 3 kişinin vurulduğunu 2'sinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bir kişinin de yaralı olduğu öğrenilirken, hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.

ABD'nin Winconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde geçtiğimiz pazar günü polisin sırtından 7 el ateş ederek vurduğu 29 yaşındaki siyahi Jacob Blake'in hastanede tedavisi devam ediyor. Amerikan medyasına açıklamalarda bulunan Blake'in babası, oğlunun vücudunda 8 kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını açıklamıştı.

Tayfun Altuntaş
Editör


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