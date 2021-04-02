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  3. ABD'de kırmızı alarm! ABD Kongre yerleşkesi "dış tehdit” sebebiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı

ABD'de kırmızı alarm! ABD Kongre yerleşkesi "dış tehdit” sebebiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı

Son dakika haberi.... Amerika Birleşik Devletleri Kongre yerleşkesinin “bir dış tehdit” sebebiyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı açıklandı.

ABD'de kırmızı alarm! ABD Kongre yerleşkesi "dış tehdit” sebebiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı

Son dakika haberi.... Amerika Birleşik Devletleri Kongre yerleşkesi 6 Ocak'ta baskına sahne olmuştu.

Bugün yine Kongrede alarm verildi. Kongre polisi "dış tehdit" sebebiyle tüm yerleşkedeki binalara giriş ve çıkışların kapatıldığını duyurdu. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı açıklandı.

ARACIYLA İKİ POLİSE ÇARPAN ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI

ABD Kongre Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi.

Aracın iki polise çarptığına dikkat çekilen açıklamada, şüphelinin de yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, yaralanan iki polis ile şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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