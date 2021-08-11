ABD'de korkunç kaza! Helikopter yola düştü

Olay, Amerika Birleşik Devletleri’nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde meydana geldi. Özel bir helikopter, Chicago Executive Havalimanı yakınlarında yola düştü.

Polis, yerel saatle 06.40 sıralarında Milwaukee Caddesi’ne düşen helikoptere ilişkin ihbar aldıklarını açıklayarak, helikopterde yalnızca pilotun bulunduğunu belirtti.

PİLOT HASTANEYE KALDIRILDI

Hafif şekilde yaralanan pilot hastaneye kaldırılırken, caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı.

Helikopterin kalkış yaptığı havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Federal Havacılık Dairesi (FAA) kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.