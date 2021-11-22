ABD'de korkunç olay! Aracını yolda yürüyen insanların üzerine sürdü: Ölü ve yaralılar var!

Waukesha'da yaşanan ve sosyal medyada yayılan görüntü izleyenlerin kanını dondurdu Bir sürücü bir kutlama için yürüyüş yapan kalabalığın üzerine aracını sürdü. Yaşanan panik anları ve otomobilin çarpması sonucu yerde yatan yaralıların hali olay görüntüsüne de yansıdı.

POLİS DEPARTMANINDAN AÇIKLAMA

Yaşanan olaya ilişkin Waukesha Polis Departmanından açıklama yapıldı.

Olayda, 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve aralarında çocukların da olduğu 40'tan fazla kişi yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaleti Waukesha kentinde meydana gelen olaya ilişkin yapılan bir diğer açıklamada kalabalığın üzerine sürülen otomobilin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, şüpheli olduğu düşünülen şahsa ulaşıldığı ve gözaltına alındığı kaydedildi. Fakat gözaltına alınan kişinin kimliği henüz açıklanmadı.

Basına açıklamada bulunan yetkililer, şüphelinin başka bir yerden kaçarken otomobilini kalabalığın üzerine sürdüğünü, ilk belirlemelere göre olayın terör bağlantısının olmadığını aktardı.

Noel tatili öncesi yapılan yürüyüşe, dans grupları, lise öğrencilerinden oluşan bandolar ve büyükannelerin yer aldığı dans grupları katılıyordu.