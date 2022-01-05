ABD, Philadelphia'da feci yangın: 7'si çocuk 13 kişi hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nde yerel saatle 06.40'ta Philadelphia kentine bağlı Fairmount bölgesindeki 3 katlı bir sıra evin 2. katında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

PHILADELPHIA İTFAİYESİNDEN YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Philadelphia itfaiyesi konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yangının saat 07.31 itibarıyla kontrol altına alındığı aktarılırken 7'si çocuk olmak üzere 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Yangından yaralı kurtulan 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer ilerleyen saatlerde gerçekleştirdiği basın toplantısında, binada 4 duman dedektörü olduğunu, ancak hiçbirinin çalışmadığını ifade etti.

Yangının çıktığı sıra ev şeklindeki konut, iki daireden oluşurken, ikinci katta başlayan yangının daha sonra 3. kata yayıldığı düşünülüyor. Yangının nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.