ABD'de koronavirüs vaka sayısı 1 milyon eşiğini aştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 1 milyon eşiğini aştı. ABD genelindeki hastanelerde 128 bin 673 kişi koronavirüs nedeniyle tedavi görüyor.

ABD'DE KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 56 BİNİ GEÇTİ

ABD'de, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 539 artışla 988 bin 490'a yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı ise 1379 artarak 56 bin 256'ya ulaştı.

ABD'yi 232 bin 128 vakayla İspanya, 199 bin 414 vakayla İtalya ve 166 bin 36 vakayla Fransa takip ediyor.

NEW YORK, SALGINDAN EN FAZLA ETKİLENEN EYALETLERİN BAŞINDA

ABD genelinde ise 291 bin 996 vaka ve 22 bin 668 can kaybıyla New York, salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor.

New York'u 111 bin 188 vakayla New Jersey ve 56 bin 462 vakayla Massachusetts izliyor.

ABD'de şimdiye kadar 5 milyon 593 bin 495 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşen hasta sayısı ise 111 bin 583'e çıktı.

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