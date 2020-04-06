ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatınu kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti.

ABD şu an Koronavirüs salgınının merkez üssü konumunda. Ülkede bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı, 10 bin 335 oldu.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 347 bini buldu.

ABD'de en çok vaka ve ölüm, New York'ta bulunuyor. New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, eyalette virüs nedeniyle yaklaşık 5 bin kişinin öldüğünü, vaka sayısının ise 130 bini geçtiğini duyurmuştu.

ABD, dünyada, Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunuyor.

ABD'yi, 135 bin 32 vaka ile İspanya, 132 bin 547 vaka ile İtalya takip ediyor.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: ÇOK CAN KAYBI OLACAK

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuş ve bugüne kadar çizdiği en karanlık tabloyu işaret ederek “Önümüzdeki iki hafta maalesef çok zor geçecek ve maalesef çok fazla can kaybı olacak” demişti.

Trump, ABD’nin önümüzdeki haftalarda en zor döneme gireceğini belirterek “En büyük darbeyi de New York alacak gibi görünüyor” ifadesini kullanmıştı.

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