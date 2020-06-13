ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 784 kişi öldü

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve zamanla küresel pandemiye dönüşen koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de ölü ve vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 790 artarak 2 milyon 117 bin 991'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 784 artarak 116 bin 847'ye yükseldi.

ABD'yi 829 bin 902 vakayla Brezilya, 520 bin 129 vakayla Rusya ve 310 bin 131 vakayla Hindistan izliyor.

SALGINDAN EN ÇOK NEW YORK ETKİLENDİ

Vaka ve ölü sayısında düşmelere rağmen New York salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 402 bin 914 kişiye virüs bulaştı, 30 bin 824 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

New York'u 169 bine yakın vakayla New Jersey ve 147 bini aşkın vakayla California takip ediyor.

842 BİN KİŞİ SALGINI YENDİ

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 24 milyona yaklaşırken iyileşen hasta sayısı da 842 bini geçti.