ABD'de polisin öldürdüğü Breonna Taylor için düzenlenen protestolara silahlı saldırı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde geçtiğimiz 13 Mart'ta polis siyahi Breonna Taylor evinde vurarak öldürdü.

ABD'de, Taylor'a yönelik adalet talebiyle protesto gösterileri gerçekleştirildi. Gösteriler esnasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı.

Louisville Metro Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Jefferson Square Park'taki protesto sırasında açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi. Parkın kapatılarak olay yerinde çalışma başlatıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından protestoların yapıldığı ABD'de "ırkçılık" tartışmaları sürüyor.

Acil servis teknisyeni 26 yaşındaki Taylor, 13 Mart'ta Louisville narkotik birimi dedektiflerince evinin ön kapısında 8 kez vurularak öldürülmüştü.

Taylor'ın evinde uyuşturucu madde bulunmamış ve ailesi mayıs başında polise dava açmıştı.

Amerikalı şarkıcı Beyonce, ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde mart ayında siyahi Breonna Taylor'ı evinde öldüren polislerin cezalandırılması çağrısı yapmıştı.

Beyonce'un Kentucky Başsavcısı Daniel Cameron'a hitaben yazdığı ve internet sitesinde yayımlanan mektubunda, 3 polisin yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini vurgulamıştı.

Mektupta, Beyonce, Başsavcılık makamının Breonna Taylor için adaleti sağlama ile siyahi kadınların yaşamının değerini gösterme gücü ve sorumluluğu olduğunu kaydetmişti.