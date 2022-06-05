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ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde sokakta bulunan kişilerin üzerine kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

 ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde South Street'te, dün gece kimliği belirsiz kişiler sokaktakilerin üzerine ateş açtı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi geldi. Emniyet ekipleri olay sonrası saldırganlardan birine ateş açıldı ancak ateşin isabet edip edilmediği bilinmiyor. 

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı yerde, vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Yoğun kalabalığın olduğu sırada gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisinin 25 yaşında bir kadın ve 22 yaşında bir erkek olduğu bilgisi verildi. Saldırı da 11 kişi de yaralandı. 

Polisin çevredeki güvenlik kameralarını incelemesiyle olay yerinde kullanılmış 2 silah ele geçirildi. 

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

 

 

 

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