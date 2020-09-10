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ABD'de uçak düştü: 3 ölü

Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, ABD'nin doğusundaki Tennessee eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'de uçak düştü: 3 ölü

ABD'nin doğusunda Tennessee eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, tek motorlu Piper PA-28 uçağının, Nashville'in güneydoğusunda
Warren County Memorial havaalanı yakınında düştüğü bildirildi.

Uçakta bulunan ABD Ulusal Muhafız Birliğinden 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

 


 

Berna Akkaya
Editör


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