ABD'deki Türk kızın dehşete düşüren ölümü! Cuma günü kaçırılmıştı: Yasemin Uyar'ın ormanlık alanda cesedi bulundu!

Geçtiğimiz Cuma günü ABD'nin New Jersey eyaletinde meydana gelen olayda, Trük kızı Yasemin Uyar, eski sevgilisi tarafından 2 yaşındaki oğluyla birlikte kaçırıldı. Tüm dünya genç kadından umut dolu haberler beklerken eyalet polisi, Tennessee'deki ormanlık bir alanda Uyar'ın cesedinin bulunduğunu duyurdu.

Eczanede kasiyerlik yaparak geçimini sağlayan 24 yaşındaki Yasemin Uyar, 27 yaşındaki Brooklynli Tyler Rios ile ilişkisini, aile içi şiddet sebebiyle sonlandırdı. Çiftin 2 yaşındaki oğlu Sebastian'ı da alarak annesinin yanına yerleşen Uyar, ayrılmasının ardından Rios'un takip ve tacizlerine maruz kaldı.

Bir süre sonra hem Yasemin'i hem de küçük oğlunu kaçıran Rios, polisin alarma geçmesinin ardından gözaltına alındı. Bu olayın üzerine Uyar'ın annesi Karen, Cumartesi gecesi CBS2'ye genç kadının kalıntılarının Tennessee'deki ormanlık bir alanda bulunduğunu doğruladı.

New Jersey Eyalet Polisi ise, Twitter üzerinden açıklama yaparak 2 yaşındaki çocuğun Cumartesi günü Monterey'de bulunduğunu açıkladı.

SEBASTİAN DÖNDÜ, TEK İSTEĞİMİZ YASEMİN'İN BULUNMASI

Milliyet'in haberine göre, cuma öğleden sonra Sebastian'ın kreşe gelmediği ve Yasemin'in ise işe gitmediğinin öğrenilmesi üzerine alarm verilmiş ve 24 yaşındaki kadın ile 2 yaşındaki oğlu için arama emri çıkarılmıştı.

Yasemin her yerde aranırken, kızının çaresizce eve dönmesini bekleyen Karen Uyar, saat 20.15'te kötü haberi aldı. Rios, Tennessee'de gözaltında ve New Jersey'e iadesini bekliyor.

Uyar'ın annesi küçük Sebastian'ın dönüşü üzerine kendisiyle yapılan röportajda şunları söylemişti: "Sebastian'ın geri dönmesine çok sevindik, şimdi tek isteğimiz Yasemin'in sağ salim bulunması."

"SEBASTİAN'IN ANNESİNE İHTİYACI VAR"

Karen Uyar, "Hala umuda tutunuyorum. Dua ediyoruz. Sebastian'ın annesine ihtiyacı var ve biz sadece onun eve dönmesini istiyoruz" diye ekledi.

Uyar'ın annesi, kızının kaybolmasının ardından "insanların aile içi şiddetle mücadele eden aileler konusunda daha anlayışlı ve duyarlı olmasını umduğunu" belirten bir paylaşımda bulundu.

"Birkaç yıl önce kızım açıkça alkolik olan bu çocukla ilişkiye girdi. Onda bir umut ışığı görünce pozitif kalmaya çalıştım ve onu ailemizde kucakladım."

BAYILANA KADAR BOĞUP ARABASINI ÇALMIŞ

Yasemin Uyar'ın annesi, kızının yaşadıklarını anlatarak, "Sarhoş öfkesi, kızımı bayılana kadar boğmasına neden oldu. Onu yerde bırakarak arabasını çaldı ve kaçtı." dedi.

Kızının defalarca aile içi şiddete maruz kaldığını, çürük ve morluklarla gezmek zorunda kaldığını anlatan Katen Uyar, Yasemin hamile kaldıktan sonra Rios'un sözlü ve fiziksel şiddetinin devam ettiğini anlattı.

Çift ayrıldıktan sonra Tyler Rios'un Yasemin'i sürekli takip etmeye devam ettiğini söyleyen anne Uyar, sürekli tedirgin olduklarını da anlattı.

Ailenin arkadaşı Robyn Morris, Uyar'ın cesedi bulunmadan önce şunları söyledi: "Neredeyse onun, ailesinin ve diğer herkesin iyiliği için güvende olmasını umuyorum. Pek çok insanı etkiledi."

ANLAŞMA İLE 6 AYDA HAPİSTEN ÇIKTI

Daily Mail tarafından elde edilen 2018 tarihli mahkeme kayıtları, Rios'un daha önce bir aile içi şiddet mağduruna yönelik ağırlaştırılmış saldırı, hırsızlık ve boğulma ile suçlandığını gösteriyor.

Belgeler ayrıca mahkemenin Rios'un "başka bir suç" işleme riski altında olduğuna dair "ağırlaştırıcı faktörler" bulduğunu gösteriyor.

Aile içi şiddetten suçlu bulunduktan sonra, Rios Şubat 2020'de bir savunma anlaşması yaptı ve 180 gün hapis yatarak üç yıl denetimli serbestlik ve öfke yönetimi danışmanlığı almaya mahkum edildi.