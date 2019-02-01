ABD'den Venezuela kararı 'Harekete geçme zamanı'
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ''Venezuela için diyalog zamanı bitti, artık harekete geçme zamanı'' açıklamasını yaptı.
Başkent Karakas'taki siyasi kriz sonrası Venezuela'ya ekonomik yaptırımları devreye sokan ABD'den yeni bir açıklama yapıldı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 'Venezuela'ya müdahale sinyali vererek, "Diyalog zamanı bitti, artık harekete geçme zamanı.'' dedi.
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