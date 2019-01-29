ABD'den Venezuela ordusuna şok çağrı

ABD Başkanı Donalt Trump'ın danışmanı Bolton skandal açıklamalarını bir adım daha öteye taşıyarak, 'Venezuela ordusu gücün muhalif lidere geçmesini kabul etmeli' ifadesini kullandı.

Venezuela lideri Maduro’ya karşı kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri Guaido’nun isteği üzerine ABD tarafından Venezuela’nın uluslararası petrol şirketlerine yaptırım uygulanacak.

Ülkenin petrol ürünleri üzerinde çalışmalar yürüten PDVSA şirketine ABD tarafından yaptırım uygulanacağı belirtildi. Daha öncesinde ülkenin altın rezevlerinin bir bölümünü kontrol eden İngiliz bankalarına çağrı yapan, ABD tarafından desteklenen muhalif lider Guaido bu çağrısına olumlu yanıt alamamıştı.

Öte yandan ABD’nin Ulusal Güvenlik Uzmanı Bolton, Venezuela ordusuna darbe yaparak gücü Maduro’dan alması ve muhalif lider Guaido’ya vermesi çağrısında bulundu. Bolton bu çağrısını, “Venezuela ordusuna gücü barışçıl bir şekilde muhalif lider Guaido’ya devretmesi çağrısını yapıyorum” şeklinde dile getirdi.