ABD'den yeni açıklama: Türkiye'nin kontrolü ele geçirdiği haberlerini alıyoruz!

Türkiye'nin S-400 alımı başta olmak üzere bütün konularda Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin tutarsız duruşu sürüyor.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE HER KAFADAN BİR SES ÇIKIYOR

Özellikle Trump ile Pentagon ve hatta ABD Dışişleri'nin verdiği demeçler birbiriyle örtüşmüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın önceki hafta bir araya gelmesi, S-400 konusunda daha ılımlı bir havanın oluşmasını sağlamıştı.

Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın ılımlı mesajlarının aksi bir söylemle yeni bir açıklama yaptı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ORTAGUS: TÜRKİYE'NİN S-400'LERİN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİĞİ HABERLERİNİ ALIYORUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Neredeyse her gün Türkiye'nin S-400'ün kontrolünü ele geçirdiğini bildiren haberler alıyoruz" diyerek Ortagus, şu açıklamayı yaptı:

TEHDİT ETTİ

"Türkiye'ye S-400 tedariğine ilişkin tavrımız değişmedi. Ankara'nın, anlaşmayı sürdürürse F-35 programına katılımı dahil çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledik."

CAATSA yaptırımlarını içeren tasarının Kongre'den geçtiğini hatırlatan Ortagus, "Türk makamları, Kongre'den geçmiş olan tasarının CAATSA yaptırımlarıyla ilgili olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

Ortagus, şöyle devam etti:

"Pompeo ve bu bakanlığın bu konuda inanılmaz derecede tutarlı olduğunu düşünüyorum. Ben ya da bakanın (Pompeo'nun) değiştiğini söylediği hiçbir şey yok."