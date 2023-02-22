Abdelhamid El Kaoutari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhamid El Kaoutari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdelhamid El Kaoutari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdelhamid El Kaoutari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Abdelhamid El Kaoutari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhamid El Kaoutari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdelhamid El Kaoutari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhamid El Kaoutari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhamid El Kaoutari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelhamid El Kaoutari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelhamid El Kaoutari 17 Mart 1990 tarihinde Montpellier şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da عبد الحميد الكوثري şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelhamid El Kaoutari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Abdelhamid El Kaoutari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 5 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelhamid El Kaoutari'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdelhamid El Kaoutari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelhamid El Kaoutari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Abdelhamid El Kaoutari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelhamid El Kaoutari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Montpellier

28 Temmuz 2015 yılında Palermo

1 Şubat 2016 yılında Stade Reims

30 Haziran 2016 yılında Palermo

10 Ağustos 2016 yılında SC Bastia

30 Haziran 2017 yılında Palermo

12 Ocak 2018 yılında Wydad AC

17 Ocak 2019 yılında AS Nancy

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2022 yılında Diagoras

Abdelhamid El Kaoutari kimdir

Abdelhamid El Kaoutari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelhamid El Kaoutari şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AS Grand (1998–2000)

Abdelhamid El Kaoutari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas takımında 15 numaralı formasıyla 4 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Fas Olimpiyat takımında 4 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abdelhamid El Kaoutari nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Orestis Kreci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orestis Kreci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Orestis Kreci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orestis Kreci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammed Hadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Hadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammed Hadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Hadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giannis Gotsoulias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Gotsoulias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giannis Gotsoulias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Gotsoulias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Chidiebere Nwobodo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chidiebere Nwobodo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Chidiebere Nwobodo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chidiebere Nwobodo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir