Abdelhamid El Kaoutari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhamid El Kaoutari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhamid El Kaoutari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelhamid El Kaoutari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelhamid El Kaoutari 17 Mart 1990 tarihinde Montpellier şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da عبد الحميد الكوثري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelhamid El Kaoutari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Abdelhamid El Kaoutari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 5 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelhamid El Kaoutari'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdelhamid El Kaoutari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelhamid El Kaoutari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abdelhamid El Kaoutari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelhamid El Kaoutari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Montpellier

28 Temmuz 2015 yılında Palermo

1 Şubat 2016 yılında Stade Reims

30 Haziran 2016 yılında Palermo

10 Ağustos 2016 yılında SC Bastia

30 Haziran 2017 yılında Palermo

12 Ocak 2018 yılında Wydad AC

17 Ocak 2019 yılında AS Nancy

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2022 yılında Diagoras

Abdelhamid El Kaoutari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelhamid El Kaoutari şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Abdelhamid El Kaoutari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Grand (1998–2000)

Fas takımında 15 numaralı formasıyla 4 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Fas Olimpiyat takımında 4 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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