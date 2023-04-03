Abdellah Bentayg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdellah Bentayg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdellah Bentayg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdellah Bentayg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdellah Bentayg 11 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdellah Bentayg Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FUS Rabat Reserve futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat Reserve takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Abdellah Bentayg'nin FUS Rabat Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdellah Bentayg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdellah Bentayg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ekim 2022 yılında FUS Reserve
Abdellah Bentayg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdellah Bentayg şuan FUS Rabat Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Abdellah Bentayg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Fas U20 takımında 22 numaralı formasıyla 26 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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