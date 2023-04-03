Abdelmoughit El Ayadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelmoughit El Ayadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelmoughit El Ayadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdelmoughit El Ayadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdelmoughit El Ayadi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdelmoughit El Ayadi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MAS Fes Reserve futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Abdelmoughit El Ayadi'nin MAS Fes Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdelmoughit El Ayadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdelmoughit El Ayadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdelmoughit El Ayadi şuan MAS Fes Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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