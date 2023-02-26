Abdelmounaim Boutouil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelmounaim Boutouil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelmounaim Boutouil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelmounaim Boutouil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelmounaim Boutouil 9 Ocak 1998 tarihinde Benslimane şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da عبد المنعم بوطويل şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelmounaim Boutouil Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DEHBI SPORT yapmaktadır. Abdelmounaim Boutouil, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelmounaim Boutouil'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Abdelmounaim Boutouil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelmounaim Boutouil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelmounaim Boutouil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelmounaim Boutouil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2017 yılında Kénitra

30 Temmuz 2018 yılında FAR Rabat

1 Temmuz 2020 yılında Union SG

5 Kasım 2020 yılında SCC Mohammedia

31 Temmuz 2021 yılında Union SG

1 Ağustos 2021 yılında SCC Mohammedia

31 Ocak 2022 yılında Raja Casablanca

30 Haziran 2022 yılında SCC Mohammedia

11 Temmuz 2022 yılında Sundowns

Abdelmounaim Boutouil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelmounaim Boutouil şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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