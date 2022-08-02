AB'den Covid-19 aşı açıklaması! Yeni aşı için HIPRA firması ile anlaşıldı

Avrupa Birliği (AB), İspanya firması HIPRA'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği potansiyel aşından 250 milyon doz alım sağlayacak sözleşme yapıldığını açıkladı.

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AB'den Covid-19 aşı açıklaması! Yeni aşı için HIPRA firması ile anlaşıldı

AB Komisyonu, Covid-19'a karşı geliştirilen aşıları alım stratejisi kapsamında yeni sözleşmenin HIPRA firması ile imzalandığını duyurdu.

AB'den Covid-19 aşı açıklaması! Yeni aşı için HIPRA firması ile anlaşıldı

250 MİLYON DOZ ALIM YAPILACAK

Yapılan açıklamada, sözleşme doğrultusunda geliştirilen aşının Covid-19'a karşı güvenli ve etkili olduğunun Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmasının ardından AB üyesi 14 ülkenin 250 milyon doza kadar alım yapabileceği ifade edildi.

AB'den Covid-19 aşı açıklaması! Yeni aşı için HIPRA firması ile anlaşıldı

4,2 MİLYAR DOZ GÜVENCE ALTINDA

AB'nin daha önce AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson, BioNtech-Pfizer, Moderna, Novavax ve Valneva ile aşı alım sözleşmesi yaptığı hatırlatılan açıklamada, aşı stratejisi kapsamında yaklaşık 4,2 milyar dozun güvence altına alındığı ifadeleri kullanıldı. AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, HIPRA'nın Covid-19 aşını inceleme sürecine devam ediyor.

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