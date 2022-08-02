AB'den Covid-19 aşı açıklaması! Yeni aşı için HIPRA firması ile anlaşıldı

AB Komisyonu, Covid-19'a karşı geliştirilen aşıları alım stratejisi kapsamında yeni sözleşmenin HIPRA firması ile imzalandığını duyurdu.

250 MİLYON DOZ ALIM YAPILACAK

Yapılan açıklamada, sözleşme doğrultusunda geliştirilen aşının Covid-19'a karşı güvenli ve etkili olduğunun Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmasının ardından AB üyesi 14 ülkenin 250 milyon doza kadar alım yapabileceği ifade edildi.

4,2 MİLYAR DOZ GÜVENCE ALTINDA

AB'nin daha önce AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson, BioNtech-Pfizer, Moderna, Novavax ve Valneva ile aşı alım sözleşmesi yaptığı hatırlatılan açıklamada, aşı stratejisi kapsamında yaklaşık 4,2 milyar dozun güvence altına alındığı ifadeleri kullanıldı. AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, HIPRA'nın Covid-19 aşını inceleme sürecine devam ediyor.