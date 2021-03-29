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  3. AB'den kritik Türkiye ziyareti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecekler!

AB'den kritik Türkiye ziyareti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecekler!

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6 Nisan'da Türkiye'ye ziyarette bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek.

AB'den kritik Türkiye ziyareti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecekler!

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6 Nisan'da Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

AB Konseyi Başkanı Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, AB yönetiminin Türkiye'ye gideceği tarihi sosyal medya hesabından duyurdu.

AB'den kritik Türkiye ziyareti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecekler!

GÖRÜŞME 6 NİSAN'DA OLACAK

Leyts, Michel ve von der Leyen'in 6 Nisan'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

Michel, geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi sonrasında Türkiye'ye nisan ayı içinde ziyaret düzenlemek üzere Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını açıklamıştı ancak ziyaretin tarihini söylememişti.

AB'den kritik Türkiye ziyareti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecekler!

İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

AB liderlerinin zirve toplantısında, ekonomi, göç, toplumlar arası temas ve seyahat gibi konularda Türkiye ile iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırılmıştı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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