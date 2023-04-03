Abdessamad Abissi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdessamad Abissi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdessamad Abissi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdessamad Abissi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdessamad Abissi 11 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdessamad Abissi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FUS Rabat Reserve futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Abdessamad Abissi'nin FUS Rabat Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdessamad Abissi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdessamad Abissi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdessamad Abissi şuan FUS Rabat Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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