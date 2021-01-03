Abdest almak için girdiği şadırvanda can verdi!

Konya’nın Meram ilçesinde elektrik dağıtım şirketinde çalışan 28 yaşındaki Nevzat Çaycı, abdest için girmek istediği şadırvanın önünde vatandaşlar tarafından yerde hareketsiz olarak bulundu. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan gencin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecekken polis ekipleri ise olayla ilgili incelemelere başladı.

Konya’nın merkez Meram ilçesi Beybes Mahallesi 45 Evler Camisi şadırvanında yaşanan olayda şadırvan girişinde yerde hareketsiz bir kişinin yattığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde adının Nevzat Çaycı (28) olduğu öğrenilen şahsın, hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda Nevzat Çaycı'nın MEDAŞ'ta çalıştığı ve şirkete ait aracının da yol kenarında park halinde olduğu anlaşıldı.

Cesette yapılan incelemede ise, şahsın başında çarpmaya bağlı olarak kan izlerinin olduğu tespit edildi. Nevzat Çaycı'nın kalp hastası olduğu ve 2 sene önce kalbine stent takıldığı öğrenilirken, şirket aracında da Nevzat Çaycı'ya ait kalp ilaçları bulundu. Hayatını kaybeden Nevzat Çaycı'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.