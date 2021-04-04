ABD'li bilim insanlarından koronavirüse yeni tedavi önerileri: Hastaları üç gruba ayırmalıyız!

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almışken, bilim insanlarının araştırmaları da devam ediyor. ABD'li bilim insanları, tedavi süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kovid-19 hastalarının üç gruba ayrılması gerektiğini ifade eden bilim insanları, her gruba ayrı bir tedavi şekli uygulanması gerektiğini ifade ediyor.

HER GRUBA AYRI TEDAVİ YÖNTEMİ ÖNERİSİ

Koronavirüs hastalarını üç grupta değerlendiren bilim insanları, "Her gruba ayrı tedavi geliştirilmeli" açıklamasında bulundu. Hastalığın her bireyde aynı etkiyi bırakmadığına dikkat çeken uzmanlar, hastalığın seyrine göre bireysel tedavinin uygulanması gerektiğini ifade ettiler. Elde edilen bulguların yorumlanması ile hastaların üç gruba ayrılması önerisi yapıldı. Söz konusu üç fenotipe özgü tıbbi bakım seçenekleri geliştirilmesinin daha verimli olacağı ifade edildi.

ÖLÜM ORANLARI İLE KLİNİK BULGULARI REFERANS ALDILAR

Elde edilen veriler öncesinde ölüm oranları ve klinik bulguları değerlendiren bilim insanları, hastaların benzer nitelik gösteren ve farklılaşan özelliklerini dikkate aldılar. Yapılan sınıflandırma sonucunda risk gruplarına daha iyi müdahale edilebileceği belirtildi.

HASTA GRUPLARI

Birinci Fenotip

Bu grupta yer alan hastalar en kötü klinik sonuçları veren özelliklere sahip. Bu sebeple olumsuz fenotip olarak da nitelendirildi. Hastalarda koronavirüs yanında kan, böbrek ve kalp hastalıkları görülme sıklığı yüksek.

İkinci Fenotip

Birinci gruba kıyasla daha hafif bulguların saptandığı grup olarak ifade edildi.

Üçüncü Fenotip

En iyi klinik sonuçlar bu gruptan elde edildi. Bu bakımdan söz konusu grup olumlu fenotip olarak değerlendirildi.