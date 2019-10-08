ABD'li Cumhuriyetçi senatör Graham'den Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

Graham bir kez daha Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulundu.

GRAHAM'DEN SKANDAL PAYLAŞIM

Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye Suriye'nin kuzeyine girerse, bu adımı Kongre'nin cehennemden gelme yaptırımları takip edecektir. Kapsamlı, derin ve yıkıcı yaptırımlar" ifadelerini kullandı.

İşte Graham'in o paylaşımı:

If Turkey moves into northern Syria, sanctions from hell – by Congress – will follow.



Wide, deep, and devastating sanctions. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 8, 2019

ABD'li Cumhuriyetçi senatör Graham dün de Suriye’ye girerse Türkiye'ye karşı Kongre’den yaptırım kararı geçireceklerini ve NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacaklarını söylemişti.