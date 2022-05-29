ABD’li dünyaca ünlü oyuncu Bo Hopkins hayatını kaybetti!

“WildBunch” ve “American Graffiti " filmlerindeki rolleriyle tanınan Amerikalı aktör Bo Hopkins, 80 yaşında hayatını kaybetti. Hopkins'in yakını Deadline'a göre ünlü oyuncu kalp krizi sonucu vefat etti. Acı haberi yine yakını olduğu bilinen Deadline duyurdu. Yapılan açıklamada, “Bo, dünyanın dört bir yanından hayranlarından haber almayı severdi ve son birkaç yıldır her e-postaya cevap veremese de, her birinizden haber almaktan mutluluk duydu ancak, bugün hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

BO HOPKİNS KİMDİR?

Kariyeri boyunca 100'den fazla film ve televizyon rolünde yer aldı. Aslen William Hopkins olarak doğdu, "Otobüs Durağı" filminde oynadığı bir karakterden “Bo " takma adını aldı.”

Hollywood Reporter'a göre, büyük ekrandan önce Hopkins 16 yaşında Orduya katıldı

2020'de son filmi “Hillbilly Elegy” de rol aldı. Karısı ve iki çocuğu tarafından hayatta kaldı.