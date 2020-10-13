ABD'li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea, Instagram hesabı üzerinden hem Türkçe hem de İngilizce bir paylaşım yaptı ve bir anda Türkiye'de gündem oldu. Ünlü fenomen yaptığı paylaşımda Türk erkeklerinin tacizine uğradığını açıkladı.

"TACİZLERDEN BIKTIM, USANDIM"

Sheyenne Shea Instagram üzerinden paylaştığı hikayesinde, "Bu konuya son kez değineceğim. Türkiye'ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım, usandım. Aylardır Türk erkekleri tarafından ölüm tehditleri ve fazlasını içeren mesajlar alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel ve kişisel alanıma saygı duyun. Sevginizi böyle belli edebilirsiniz. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Shea'nın yaptığı bu paylaşım kısa sürede yayılarak gündem oldu.