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  3. ABD'li fenomen Sheyenne Shea, tacizlere Türkçe mesajla isyan etti!

ABD'li fenomen Sheyenne Shea, tacizlere Türkçe mesajla isyan etti!

ABD’li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı Türkçe paylaşımla bir anda gündem oldu. Shea, uzun bir süredir Türk erkeklerinin tehdit ve taciz mesajlarına maruz kaldığını belirten bir paylaşım yaparak: "Lütfen beni rahat bırakın“ dedi.

ABD'li fenomen Sheyenne Shea, tacizlere Türkçe mesajla isyan etti!

ABD'li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea, Instagram hesabı üzerinden hem Türkçe hem de İngilizce bir paylaşım yaptı ve bir anda Türkiye'de gündem oldu. Ünlü fenomen yaptığı paylaşımda Türk erkeklerinin tacizine uğradığını açıkladı.

ABD'li fenomen Sheyenne Shea, tacizlere Türkçe mesajla isyan etti!

"TACİZLERDEN BIKTIM, USANDIM"

Sheyenne Shea Instagram üzerinden paylaştığı hikayesinde, "Bu konuya son kez değineceğim. Türkiye'ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım, usandım. Aylardır Türk erkekleri tarafından ölüm tehditleri ve fazlasını içeren mesajlar alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel ve kişisel alanıma saygı duyun. Sevginizi böyle belli edebilirsiniz. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

ABD'li fenomen Sheyenne Shea, tacizlere Türkçe mesajla isyan etti!

Shea'nın yaptığı bu paylaşım kısa sürede yayılarak gündem oldu.

ABD'li fenomen Sheyenne Shea, tacizlere Türkçe mesajla isyan etti!

ABD'li fenomen Sheyenne Shea, tacizlere Türkçe mesajla isyan etti!ABD'li fenomen Sheyenne Shea, tacizlere Türkçe mesajla isyan etti!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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