Steven Seagal kimdir?

THY'nin tarifeli seferiyle saat 16.00 sıralarında Moskova'dan İstanbul'a gelen ABD'li ünlü aktör Steven Seagal'i İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda, TABA - AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu ile TABA - AmCham Başkanı Ali Osman Akat karşıladı.

"İKİNCİ KEZ TÜRKİYE'YE GELDİM"

Aktör Seagal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2014 yılının ardından ikinci kez Türkiye'ye geldiğini ve İstanbul'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. İstanbul'da yapacakları projenin kendisi açısından çok büyük bir deneyim olacağını dile getiren Seagal, Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin hayatını anlatacak film projesinde yer alıp almayacağıyla ilgili bir soruya "Henüz bu filmle ilgili olarak bir şey bilmiyoruz. Konuşacağız" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN KABUL EDECEK

Ali Bayramoğlu ise Seagal'ın aktörlüğünün yanı sıra Rusya'da insani elçi olarak özel görev alan birisi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye'de yaşanan hadiseleri görmek ve bu doğrultuda çeşitil görüşmeler yapmak üzere şu anda İstanbul'da. Salı günü bunun bütün detaylarını bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Nasip olursa Çarşamba günü de sayın Cumhurbaşkanımıza bir ziyaret yapacağız. Biz kendisine Türkiye'ye hoş geldiniz diyoruz" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından basın mensuplarıyla fotoğraf çektiren Seagal, daha sonra beraberindekilerle beraber bindiği özel araç ile konaklayacakları otele doğru hareket etti.

Öte yandan ünlü aktörün İstanbul programı kapsamında, Ailesiyle birlikte Suriye'deki iç savaştan kaçarak Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran Aylan Bebek'in hayatını anlatan film projesine ilişkin bazı görüşmeler yapacağı öğrenildi.

STEVEN SEAGAL KİMDİR?

10 Nisan 1952 Lansing, Michigan doğumlu Amerikalı dövüş sanatları aktörü, şarkıcı, yazar, yapımcı ve yönetmen. Boyu: 1,93 metredir.

Beş yaşında ailesi California'ya taşındı. Annesi Patricia (1930-2003), bir tıp teknisyeni ve babası, Samuel Steven Seagal (1928-1991), bir lise'de matematik öğretmeniydi. Annesi İrlanda kökenli, babası Yahudi idi. Rus röportajında, bir keresinde büyükbabasının Moğol (Buryat veya Kalmuk) olduğunu belirtmiştir.

Seagal çok genç yaşta, yaşı hakkında yalan söyleyerek Wagon Wheel adlı bir restoranda bulaşık yıkama işine girmiştir. Restoranda aşçılardan biri Japon Shotokan karate uzmanıydı. Seagal'ın mutfağın etrafında çok hızlı bir şekilde hareket ettiğini farkedince ona Karate'nin temellerini öğretti.

1964 yılında Orange County Aikido Okulu'nun (Orange County Aiki Kai) kurucusu Usta Harry Kiyoshi Ishisaka'nın altında Aikido eğitimi almaya başladı. Ustası Seagal'ın hayatında en önemli savaş sanatları hocası olmuştur. Askeri amaçlar için babasıyla Japonya'ya gitti ve karate ustaları ile bir araya geldi.

Japonya'da kalmaya karar verdikten sonra Japonya'ya taşındı. Koichi Tohei'nin yönetimi altında onun 1. dan derecesi (Shodan) aldı. Seiseki Abe'nin öğrencisi olarak Aikido'ya çalışma devam etti. Aikido'nun 7. dan derecesi ve Shihan derecesinide alınca Japonya'da bir aikido dojo çalıştıran ilk yabancı oldu.

Seagal babası öğretim görevlisi olarak işinden emekli olunca, Osaka City'deki Juso'da (Aikikai'ye bağlı) Tenshin Aikido olarak bilinen örgütün yeni başkanı oldu.

Seagal, öğrencileri tarafından Sensei Take olarak bilinir. Japonya'da kaldıktan bir süre sonra, sınıf öğrencisi Haruo Matsuoka ile 1983 yılında ABD'ye döndü. California'daki Kuzey Hollywood'ta başlangıçta, bir aikido dojo okulu açtı ancak daha sonra Batı Hollywood şehrine taşındı. Seagal 1997 yılında Haruo Matsuoka ile yollarını ayırdı ve okulunu sorumluluğunu Matsuoka'ya bıraktı.

Seagal, 1999 yılında, PETA İnsani Ödülü'ne layık görüldü.

Bir işadamı olarak, Seagal birçok girişimler üstlenmiştir; (2015 itibarıyla) 5-16 milyon $ değerinde girişimleri olduğu tahmin ediliyor.

Steven Seagal şirketler kurucusu olarak, 2005 yılında kendi enerji içeceği olan Lightning Bolt'u pazarlamaya başladı.[5][6] 2013 yılında Rus silah üreticisi ORSIS'i temsil etmeye başladı; tanıtım kampanyalarında göründü.

Steven Seagal, Mesleki başarılarının yanı sıra, aynı zamanda çevreci, bir hayvan hakları savunucusu ve Tibet'in bağımsızlık hareketi ve de 14. Dalai Lama olan Tenzin Gyatso'nun bir destekçisi olarak bilinir.

Steven Seagal, Sırbistan'a çeşitli ziyaretler sonrasında, 11 Ocak 2016 tarihinde Sırp vatandaşlığına kabul edildi ve Sırp Özel Kuvvetlerine Aikido eğitmeni olması istenmiştir.

Rusya Hükümet sözcüsü Dmitri Peskov, 3 Kasım 2016 tarihinde Seagel'a, Rus vatandaşlığı verildiğini açıkladı.

Seagel, açık sözlü siyasi görüşlüdür ve Vladimir Putin ile edindiği dostluğu ile tanınır. Seagal, Putin'i "büyük dünya liderlerinden biri" olarak anmaktadır.

Hakkında:

Aikido'da 7.dan sahibidir.

Vejetaryendir.

Japon Kendo ustasıdır.

Bir zamanlar bodyguardlık yaptı.

Jackie Chan ile çok iyi arkadaştır.

Gitarist ve şarkıcıdır.

Japoncayı çok iyi biliyor.

Budizm dinine bağlıdır.

CIA uzmanı olarak Japonya'da görev yaptı.

Filmografi:

1988 Above the Law

1990 Hard to Kill

1991 Out for Justice

1992 Under Siege

1994 On Deadly Ground

1995 Under Siege 2: Dark Territory

1996 Executive Decision

1997 Fire Down Below

1998 The Patriot

1999 Get Bruce

2001 Exit Wounds

2002 Half Past Dead

2003 The Foreigner

2004 Out of Reach

2005 Into the Sun

2006 Mercenary for Justice

2007 Flight of Fury

2008 Pistol Whipped

2009 Against the Dark

2009 Steven Seagal: Lawman

2010 A Dangerous Man

2011 Born to Raise Hell

2012 Maximum Conviction

2013 Gutshot Straight

2014 Force of Execution

2014 A Good Man