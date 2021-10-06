ABD'li yazarın sözleri şok etti! Keith Thompson öldükten sonra dirildiğini iddia etti!

Florida'da yaşayan bir kadın ölüme yakın bir deneyim yaşadığını söyleyerek dünyada kalmaya devam etmek veya öbür dünyaya geçmek arasında seçim şansı sunan bir “varlık” ile etkileşime girdiğini iddia etti.

Thompson 20’li yaşlarında Hawaii’de akıntıya kapıldı. Suda nefessiz kaldığı için bilinci kapanan Thompson günlerce hastanede tedavi gördü ve uzun bir süre yaşam savaşı verdi.

“DİĞER DÜNYA İLE İLETİŞİME GEÇTİM”

Hawaii’de yaşadığı olaydan sonra kendisine gelemediğini belirten Thompson, “Akıntıya kapıldıktan sonra bilincim kapandı. Daha öncesinde astral seyahat deneyimim olmamıştı. Ancak bir an aşağı baktığımda denizde çırpınan bir kadın gördüm. Onun ben olduğumu biliyordum. Kendimi, başka Hristiyanların da olduğu cennet denen yerde gördüm. Ve ruhsal bir varlık bana doğru gelip, dünyaya yeniden dönmek isteyip istemediğimi sordu” dedi.

“DÜNYAYA DÖNMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM”

Ruhsal varlığa "Evet" yanıtı verdiğini belirten Keith, "Ona dünyaya yeniden dönmek istediğimi söyledim. Bu varlık sanki hayatım boyunca benimle gibiydi, ona karşı bir yabancılık çekmedim. Bana "Anlatılmaz güzellikteki yerde sonsuza kadar kalmama" konusunda kararlı olup olmadığımı yeniden sordu, ben ise kalmak istemediğimi söyledim. Dünyaya dönme kararımda pişman değilim" dedi.