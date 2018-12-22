ABD'nin DEAŞ ile mücadele koalisyonu özel temsilcisi McGurk istifa etti

ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett Mcgurk, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından istifa etti. CBCNews Televizyonu, Brett H. McGurk'un istifasının, Savunma Bakanı James Mattis'in istifasının hemen ertesinde geldiğinin altını çizdi.

BRETT H. MCGURK İSTİFA MI ETTİ? MCGURK KİMDİR? MCGURK NEDEN İSTİFA ETTİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın DAEŞ ile mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, eski başkan Barack Obama tarafından Ekim 2015'te bu göreve atandı. Donald Trump'in işbaşı yapmasının ardından McGurk'ün görevine devam etmesine karar verildi.

McGurk, Kobani'ye son ziyaretini bu hafta içinde gerçekleştirdi. ABD'li diplomat Brett McGurk, Irak'ın Erbil ve Musul kentlerini ziyaret ettikten sonra Kobani'ye geçti, YPG'lilerle bir araya geldi.

Kürt medyasında yer alan haberlere göre McGurk'ün başkanlığındaki Amerikan heyeti, YPG'nin yanı sıra Suriye Demokratik Güçleri ile Kürtlerin Kobani'de ilan ettiği yönetimin yetkilileriyle görüştü.

Görüşmeye PYD'den Enver Müslim, YPG'den Polat Can ve Aldar Halil gibi isimler katıldı.

İddiaya göre McGurk’un yanında, Türkiye tarafından başına 4 milyon lira ödül konan "Şahin Cilo" kod adlı PKK'lı Abdi Ferhad Şahin oturuyordu.

McGurk geçen yıl da Kobani'ye gitmiş, YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri'yle görüşmüştü.

Görüşmeyle ilgili sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf Ankara'da büyük rahatsızlık yaratmıştı. O fotoğrafta Amerikalı temsilci, YPG'li Polat Can ile yan yana görülüyordu.

Polat Can, Türk istihbarat raporlarına göre PKK'nın Kandil'deki önemli isimlerinden birisi. McGurk'ün bir YPG'liden plaket alırken çekilen fotoğrafı da Ankara'nın tepkisini çekmişti.

Amerikalı özel temsilci Brett McGurk geçen yıl Menbiç'te ölen YPG'li komutan Ebu Leyla için taziye mesajı paylaşmasıyla da gündeme gelmişti.

Brett McGurk mart sonunda Ankara'ya yaptığı ilk ziyaret sırasında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a eşlik etmişti.