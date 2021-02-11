ABD'nin hadsiz Osman Kavala çıkışına Dışişleri Bakanlığından sert tepki

Son dakika haberi... Osman Kavala’yı serbest bırakma çağrısını yineleyen ABD Dışişleri Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy "Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" açıklamasını yaptı.

"HERKES SAYGI DUYMAK ZORUNDADIR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Türkiye'de tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiği şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.

"Osman Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçleri devam etmektedir. Herkes bu süreçlere saygı duymak zorundadır" diyen Aksoy, şöyle devam etti:

"AİHM’in Osman Kavala kararının icrasının takibi Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin insan hakları konulu toplantısında gerçekleştirilmektedir. Hükümetimiz bu çerçevede gerekli bilgileri sunmaktadır.

"İLKESİZ VE TUTARSIZ BİR YAKLAŞIM"

Türk demokrasisine darbe girişiminde bulunan FETÖ elebaşının ülkemize iadesi konusunda hukuki süreçleri bahane gösteren bir ülkenin, Türkiye’de devam eden bir hukuki sürece müdahale etme gayreti ilkesiz ve tutarsız bir yaklaşımdır.

Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez."

ABD yine haddini aştı: Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi