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  3. ABD'nin Rusya ile imzalanan tarihi anlaşmayı iptal eden Trump'tan kritik açıklama

ABD'nin Rusya ile imzalanan tarihi anlaşmayı iptal eden Trump'tan kritik açıklama

BD'nin Soğuk Savaştan beri nükleer silahların denetiminin temelini oluşturan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesiyle ilgili Trump açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump, "Herkesi büyük ve güzel bir odaya toplayabileceğimizi ve çok daha iyi yeni bir anlaşma yapabileceğimizi umuyorum." dedi.

ABD'nin Rusya ile imzalanan tarihi anlaşmayı iptal eden Trump'tan kritik açıklama

Trump, yaptığı yazılı açıklama ile ABD'nin, INF Anlaşması'ndan  çekilmesine açıklık getirdi.

Donald Trump, açıklamasında, "Müttefiklerimize ve dışarıdaki  birliklerimize doğrudan tehdit teşkil eden füze sistemlerini gizlice geliştiren  Rusya, çok uzun zamandır Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal  ediyor ve bu durum cezasız kalıyordu." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, 6 AY SONUNDA TAMAMEN AYRILMIŞ OLACAK

ABD'nin, 2 Şubat'tan itibaren INF Anlaşması kapsamındaki  yükümlülüklerini artık yerine getirmeyeceğini vurgulayan Trump, Rusya'nın  yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 6 aylık sürecin sonunda anlaşmadan  tamamen ayrılmış olacaklarını belirtti.

"Tüm NATO müttefiklerimiz bu konuda bizi desteklemektedir. Çünkü  onlar, Rusya'nın ihlallerinin meydana getirdiği tehdidi anlıyorlar." ifadesini  kullanan Trump, ABD'nin 30 yılı aşkın süredir anlaşmaya uyduğunu, fakat artık  Rusya'nın sorumluluğunu yerine getirmemesine katlanmayacaklarını kaydetti.

Trump, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlaşmayla ya da diğer anlaşmalarla bağlı dünyadaki tek ülke  olamayız. Kendi askeri seçeneklerimizi geliştirmek üzere ilerleyeceğiz ve  Rusya'nın, kanunsuz uygulamalarından herhangi bir askeri avantaj sağlamasına  karşı çıkmak için NATO'daki ve diğer müttefiklerimizle birlikte çalışacağız."

Nükleer silahların etkili şekilde kontrolü konusunda ilgili tüm  ülkelerin üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmesi gerektiğini belirten Trump,  "Bu kriterleri yerine getiren silah kontrol müzakerelerini yapmak üzere Rusya ile  temas kurmaya hazırız. Daha da önemlisi bu gerçekleşirse belki de tarihte ilk kez  (Rusya ile) ekonomik, ticari, siyasi ve askeri düzeyde olumlu ilişkiler  geliştirebiliriz. Bu, hem Rusya ve ABD için fantastik, hem de dünyanın kalanı  için harika bir şey olurdu." görüşünü dile getirdi.

ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANLAŞMASI

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov  tarafından 1987 yılında imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5  bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını  öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa  topraklarından uzak tutuyordu. Anlaşmanın ana amacı, Doğu ve Batı Almanya'daki  kamplaşma döneminde Avrupa'da nükleer savaş riskini azaltmaya yönelikti. Nükleer  savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda  yaklaşık 2 bin 700 füze imha edilmişti.

Anlaşmanın bozulması halinde, ABD'nin, NATO müttefiklerini zorlayacağı  ve şubat ayından sonra füzelerini yeniden Avrupa topraklarına konuşlandıracağı  ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu bağlamda, yeni füze yapımı zaman alacağından ABD cephaneliğindeki  mevcut ve karadan fırlatmaya daha hızlı uyarlanabilecek orta menzilli silahların  kullanılacağı belirtiliyor.

ABD yönetimi, Rusya'nın, Rusya yönetimi ise ABD'nin INF Anlaşması'nı  ihlal ettiğini savunuyordu.

ABD yönetimi, NATO tarafından SSC-8 olarak adlandırılan Rusya'nın yeni  orta menzilli Novator 9M729 füzesinin anlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürerken,  Moskova yönetimi de ABD'yi, Romanya ve Polonya'da Aegis füze savunma sistemi  konuşlandırarak, INF Anlaşması'nı ihlal etmekle suçluyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Aralık 2018'de Brüksel'de yapılan  NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Rusya'ya INF Anlaşması'na uyması için 60  günlük süre verdiklerini açıklamıştı. ABD'nin verdiği süre bugün itibarıyla  doldu. ABD, yarından sonraki 6 aylık sürede anlaşmadan tamamen çekilmiş olacak.

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