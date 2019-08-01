ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den Güvenli Bölge ve YPG Açıklaması

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Irak ve Suriye’de IŞİD tehdidinin devam ettiğini söyledi. IŞİD’le mücadelede ortaklarının Suriye Demokratik Güçleri olduğunu vurgulayan Jeffrey, “Bizimle birlikte savaşanların zarar görmemesi, herhangi bir tarafın saldırısına hedef olmaması konusunda taahhüdümüz sürüyor” diyerek Ankara’ya mesaj verdi.

Washington’da Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen brifingde ABD’nin Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Nathan Sales ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Suriye Özel temsilcisi James Jeffrey, IŞİD’le mücadelede küresel koalisyonunun durumu ile ilgili bilgi verdi.

“IŞİD, Irak ve Suriye’de ve küresel olarak halen bir tehdit” diyen Jeffrey, Kürt-Arap gücü olarak nitelediği Suriye Demokratik Güçleri’nin, Suriye’de IŞİD hücrelerinin kalıntılarıyla mücadele ettiklerini, terör örgütünün İdlib ve Fırat’ın güney kısmı dahil olmak üzere bazı bölgelerde hala varlığını sürdürdüğünü vurguladı.

Basın brifinginde James Jeffrey’e “Suriye Demokratik Güçler konusunda taahhüdünüz sürüyor mu?” sorusu yöneltildi. Jeffrey, “Bizimle birlikte savaşanların zarar görmemesi, herhangi bir tarafın saldırısına hedef olmaması sözüne bağlıyız. Başkan da bunu açıkça söyledi. Bu durum, Türklerle ilgili endişelerimizi de kapsıyor” ifadelerini kullandı.

“Güvenli bölge konusunda henüz anlaşma yok”

Suriye’de güvenli bölge oluşturulması konusunda Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü belirten James Jeffrey geçtiğimiz günlerde Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinde Türk konsolosluğu çalışanın hayatını kaybettiği saldırıya da atıfta bulunarak “Bir yandan da PKK ile ilgili endişeler var. Henüz güvenli bölge konusunda anlaşmaya varmadık. Temaslarımız sürüyor. Kaygıları dengelemeye çalışıyoruz. Bir taraf önemli bir yerel ortak, diğer taraf da NATO müttefiki” ifadelerini kullandı.

Suriye’de rejim karşıtı grupların kontrolundaki son kale konumundaki İdlib bölgesinde ateşkesin sürekli olarak ihlal edilmesine ve yaklaşık 3 ay önce Rusya’nın desteğiyle rejimin başlattığı operasyona değinen James Jeffrey, “Sivillerin bombalanması çok önemli bir mesele. Bu konuyla ilgili Rusların ve rejimin saldırıları durdurmaları için baskı uygulama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ruslar bizim gerçek olduğunuzu bildiğimiz pek çok şeyi yalanlıyor” dedi, İdlib’deki durumun kötüleşmesinin hem Türkiye hem de Avrupa için istikrarsızlık yaratacağı konusunda da uyarıda bulundu.

James Jeffrey SDG’nin “kilit altında tuttuğu” 10 bin IŞİD savaşçısı olduğunu, bunların 8 bininin Irak ve Suriye’den olduğu bilgisini de paylaştı. Özel temsilci, gözaltındaki Suriyeli IŞİD savaşçılarının da mahkemeye çıkarılmasıyla ilgili planları olduğunu söyledi. Jeffrey, ABD’nin Suriye için sağladığı istikrar fonunu da keseceklerini ve koalisyon ortaklarından destek bekleyeceklerini açıkladı.

James Jeffrey, 22 Temmuz’da 3 günlük bir ziyaret için Türkiye’ye gitmişti. Ancak Ankara ile Fırat'ın doğusunda ‘güvenli bölge’ oluşturulması konusunda bir anlaşmaya varılamamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD’nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Bunu açıkça söylememiz lazım. Burada adeta Menbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimini ediniyoruz” tepkisini göstermişti.