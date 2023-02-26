Abdol Karim Eslami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdol Karim Eslami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdol Karim Eslami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdol Karim Eslami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdol Karim Eslami 8 Nisan 1986 tarihinde Nowshahr, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da عبدالکریم اسلامی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdol Karim Eslami Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdol Karim Eslami, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 22 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Abdol Karim Eslami'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdol Karim Eslami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdol Karim Eslami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdol Karim Eslami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdol Karim Eslami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Etka Gorgan

1 Temmuz 2011 yılında Saba Battery

1 Temmuz 2013 yılında Mes Kerman

1 Temmuz 2015 yılında Saba Battery

5 Ocak 2017 yılında Baadraan

22 Eylül 2020 yılında FC Nassaji M.

Abdol Karim Eslami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdol Karim Eslami şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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