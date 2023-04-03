Abdoul Ouattara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoul Ouattara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoul Ouattara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoul Ouattara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoul Ouattara 22 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Abdoul Guemissongui Ouattara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoul Ouattara Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Strasbourg U19 futbol takımında oynamaktadır. Racing Strasbourg U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abdoul Ouattara'nin Racing Strasbourg U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdoul Ouattara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoul Ouattara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdoul Ouattara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoul Ouattara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Strasbourg U19

Abdoul Ouattara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoul Ouattara şuan Racing Strasbourg U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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