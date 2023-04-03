Abdoul Ouattara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoul Ouattara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abdoul Ouattara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdoul Ouattara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.