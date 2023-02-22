Abdoulaye Dabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulaye Dabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoulaye Dabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoulaye Dabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoulaye Dabo 4 Mart 2001 tarihinde Nantes şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fransa,Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoulaye Dabo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Cover yapmaktadır. Abdoulaye Dabo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdoulaye Dabo'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdoulaye Dabo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/abdoudabo23/

Abdoulaye Dabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoulaye Dabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abdoulaye Dabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoulaye Dabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Nantes Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında FC Nantes U17

1 Temmuz 2017 yılında FC Nantes U19

1 Temmuz 2018 yılında FC Nantes B

13 Ocak 2021 yılında Juventus U23

30 Haziran 2021 yılında FC Nantes B

31 Ocak 2022 yılında Olimpiakos B

5 Ocak 2023 yılında APO Levadiakos

30 Haziran 2023 yılında Olimpiakos B

Abdoulaye Dabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoulaye Dabo şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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