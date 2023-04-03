Abdoulaye Gory kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulaye Gory Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoulaye Gory adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdoulaye Gory Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdoulaye Gory 1 Ocak 2003 tarihinde Kayes şehrinde doğmuştur. Mali uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdoulaye Gory Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Stade Reims B futbol takımında oynamaktadır. Stade Reims B takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Abdoulaye Gory'nin Stade Reims B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Abdoulaye Gory Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdoulaye Gory futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Şubat 2023 yılında Stade Reims B
30 Haziran 2023 yılında AFE
Abdoulaye Gory Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdoulaye Gory şuan Stade Reims B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.