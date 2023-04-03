Abdoulaye Konate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulaye Konate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abdoulaye Konate kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdoulaye Konate ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.