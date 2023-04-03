Abdoulaye Konate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulaye Konate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoulaye Konate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdoulaye Konate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdoulaye Konate 21 Şubat 1998 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. Fransa,Mali uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdoulaye Konate Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdoulaye Konate, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdoulaye Konate'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdoulaye Konate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdoulaye Konate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Paris SG B
1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz
25 Şubat 2021 yılında Foresta Suceava
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2022 yılında Paris SG B
Abdoulaye Konate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdoulaye Konate şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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